Tottenham-Belgen kunnen weer beroep doen op extra aanvallende weelde

De Premier League-clubs wachten een erg drukke maand december. Dat bepaalde spelers in deze periode terugkeren uit blessure, is dan ook erg mooi meegenomen.

Zo zal Tottenham-coach Mauricio Pochettino er ook over denken. The Spurs mogen hun aanvallende middenvelder Erik Lamela weer verwelkomen in de kern. Al sinds oktober 2016 stond de 25-jarige Argentijn aan de kant met een heupblessure.

Lamela lijkt nu helemaal hersteld en kan vanavond in de competitiewedstrijd in en tegen Leicester zijn debuut maken. "Het is mooi dat Erik terug is en weer de emotie van het spelen kan voelen. Het is ook extra handig om er een extra speler bij te hebben in de drukke maand die volgt", aldus een tevreden Pochettino aan de Engelse media.

Lamela kwam in de zomer van 2013 aan in Londen. Tottenham haalde hem toen weg bij AS Roma voor een recordsom van 35 miljoen euro. De 19-voudig Argentijns international kwam 19 keer op het scorebord in 121 officiële duels.