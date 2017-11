Barça-legende Xavi vertelt wat Messi deed op z'n allereerste training: "Ik kon mijn ogen niet geloven"

Lionel Messi, zo maken ze er geen twee meer. De 30-jarige Argentijnse superster van FC Barcelona gaat de geschiedenisboeken in als een van de grootsten aller tijden. Op piepjonge leeftijd was het al duidelijk: the sky is the limit voor 'Leo'. Dat bevestigt ook ex-ploegmaat Xavi in de Spaanse pers.

De intussen 37-jarige ex-middenvelder en strateeg van de Catalaanse grootmacht vertelt aan de Spaanse sportkrant 'AS' over de eerste keer dat de toen 16-jarige Messi mocht meetrainen met het eerste elftal van Barcelona. "Ze hadden mij al verteld over het wonderkind. Ik was op de hoogte dat er een jong Argentijns toptalent zat aan te komen met superieure mogelijkheden. Ze hadden mij zelfs al zijn naam genoemd, maar die was ik eigenlijk al vergeten. Maar toen ik hem als 16-jarige bezig zag op training wist ik meteen hoe laat het was."



Tijdens een oefening zag Xavi Hernández iets dat hij amper kon vatten: "Op het oefenveld moesten de spelers proberen van Lilian Thuram en Carles Puyol te dribbelen. Ik zag hoe Messi met sprekend gemak die twee passeerde en kon mijn ogen niet geloven. Een jongetje van 16 die zomaar doorgewinterde internationals in de wind zetten, echt straf. Toen kon je al zien dat hij anders was. Het is duidelijk dat hij over een buitengewone gave beschikt wanneer het aankomt op duels één tegen één. Hij is snel, scoort doelpunten, geeft geweldige passes en heeft een uitmuntende trap, hij is gewoon fantastisch."