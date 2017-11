De oefenloting van de FIFA zit erop, en die leverde deze droomgroep op voor onze Rode Duivels

Foto: © photonews

Komende vrijdag gaan de Rode Duivels samen met de 31 andere WK-gangers de trommel in voor de loting. In aanloop deed de wereldvoetbalbond FIFA al eens een oefentrekking of 'mock draw'.

Tijdens de oefenloting kwam België in een haalbare poule met Peru, IJsland en Panama terecht. Dat laatste land is misschien wel de meest haalbare kaart van pot 4.

Het gevreesde Spanje uit pot 2 werd dan weer aan Europees kampioen Portugal gekoppeld. Terwijl ook Argentinië en Mexico (groep G) en Frankrijk en Engeland (groep H) bij elkaar werden ondergebracht. Wat de uiteindelijke loting wordt, komen we vrijdag te weten.

Groep A: Rusland, Zwitserland, Egypte, Australië

Groep B: Brazilië, Kroatië, Costa Rica, Japan

Groep C: Polen, Colombia, Servië, Iran

Groep D: Portugal, Spanje, Zuid-Korea, Senegal

Groep E: België, Peru, IJsland, Panama

Groep F: Duitsland, Uruguay, Denemarken, Nigeria

Groep G: Argentinië, Mexico, Marokko, Zweden

Groep H: Frankrijk, Engeland, Tunesië, Saoedi-Arabië

