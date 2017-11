Joos met opvallende uitspraak over Italiaans woelwater: "Hij mag mijn kinderen opvoeden"

Foto: © Photonews

Afgelopen weekend ging het licht even uit bij AS Roma-aanvoerder Daniele De Rossi op bezoek bij Genoa. De middenvelder verkocht zijn tegenstander een mep in het gezicht. Dat leverde hem terecht rood op.

In de studio van Extra Time werd de fase uitvoerig besproken. "Het is onwaarschijnlijk dat De Rossi zijn team zo in de steek laat", klinkt het eensgezind. Filip joos zou Filip Joos niet zijn mocht hij vervolgens een opvallende uitspraak doen.

"Ik ga iets raars zeggen. Als ik een voetballer zou mogen kiezen die mijn kinderen moet opvoeden, dan zou De Rossi in mijn top 3 staan. Dit gedrag valt niet goed te praten en ik zou mijn kinderen zeker verbieden om tv-te kijken als hij voetbalt, maar buiten het veld is hij enorm intelligent.

Kijk maar naar zijn actie na de wedstrijd tegen Zweden, toen hij de spelersbus opklom om zich te excuseren voor het gedrag van de fans tijdens het Zweeds volkslied", verklaart de analist.