"Wij willen écht doorgaan in de Beker van België"

Foto: © photonews

KRC Genk trekt deze week twee keer naar Mechelen en evenveel keer zijn de belangen groot. Zaterdag met het oog op play-off 1 en woensdag wil Genk absoluut verder bekeren.

"We zullen er vol voor gaan tegen KV Mechelen", beklemtoont coach Albert Stuivenberg. "Het is een bekermatch en dus is het resultaat direct bepalend. We willen graag verder in de bekercompetitie en dus moeten we er staan woensdag."

"De beker is heel belangrijk", weet Jere Uronen. "We moeten woensdag 200% klaar zijn voor de wedstrijd. KV Mechelen is geen slecht team, wij zullen dit keer wel vanuit onze eigen sterkte moeten voetballen."

"We willen écht doorgaan in de Beker van België", klinkt het ook bij doelman Vukovic. "Het wordt een moeilijke wedstrijd, maar we moeten de focus behouden. We moeten positief blijven en teruggrijpen naar de manier waarop wij ons spel willen spelen."