Gent-coach Vanderhaeghe maakt zich nog niet ongerust: "Zolang de rest van de ploeg blijft scoren, is er geen reden om er een issue van te maken"

AA Gent geeft woensdagavond (20u30) Sporting Lokeren partij in de achtste finales van de Croky Cup. Voor d centrumspitsen van de Buffalo's dé kans om het doelpuntentotaal op te krikken.

In de competitie vonden zowel Sylla (15 optredens) als Yaremchuk (10 optredens) slechts één keer de weg naar doel. "Zolang de rest van de ploeg blijft scoren, is er geen reden om er een issue van te maken", vindt coach Yves Vanderhaeghe. "Als ze blijven werken voor de ploeg, zullen ze ook zelf vroeg of laat wel beginnen scoren."

De Gentenaars beseffen dat Lokeren een lastige klant wordt. "Als je er zelfs met 9 man in slaagt om een 0-0 (zaterdag in Sint-Truiden, red.) vast te houden. Ze zijn stevig, staan goed in blok en vechten voor elke bal. Ze halen uit ook meer punten dan thuis. We moeten slordigheden vermijden en geen onnodig balverlies lijden", weet Vanderhaeghe.