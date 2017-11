Gent Ladies hebben jullie nodig tegen Anderlecht

Foto: © Sus Sips

De KAA Gent Ladies staan momenteel derde in de stand in de Super League, op vier punten van leider Anderlecht. Op 1 december is er echter nog de clash.

Dan ontvangen de Gent Ladies in Oostakker Anderlecht in een inhaalwedstrijd van speeldag 8. Mits winst komen de Buffalo's dus tot op een puntje van leider paars-wit.

En dus hebben de Gentenaars jullie nodig. Abonnees betalen slechts 5 euro in plaats van 8 euro. Voor groepen is er ook een korting voorzien, vanaf 10 tickets betaal je nog 6 euro/ticket indien op voorhand besteld.

Voor de liefhebbers ken er ook zoals steeds heerlijk gegeten worden voorafgaand aan de wedstrijd. Boeuf Bourguignon of gevogelteragout of een visserspotje aan 18 euro, geserveerd met groentjes en frietjes. Reserveren kan bij Dominique Reyns op 0477 50 61 42.