Vanhaezebrouck wil graag de beker toevoegen aan zijn palmares: "Het zou me toch eens moeten lukken"

Foto: © photonews

Woensdag speelt Anderlecht voor een vol Constant Vandenstockstadion de bekerwedstrijd tegen grote rivaal Standard. Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck wil er alles aan doen om die wedstrijd te winnen.

Op de persconferentie spreekt de T1 zich uit over zijn bekerambities. "Als je bij Anderlecht speelt, moet je alles willen winnen. De wedstrijd is belangrijk voor mij. De beker ontbreekt nog op mijn palmares. Het is niet zo dat ik daarvan wakker lig, maar het zou me toch eens moeten lukken", aldus Vanhaezebrouck.

Met Standard heeft paars-wit wel niet meteen de makkelijkste ploeg genoot. "We mogen niet klagen, want we spelen thuis. Maar het is een feit dat Standard een sterke ploeg met veel individueel talent heeft. Ik ben ervan overtuigd dat ze play-off 1 zullen halen.

Ook in de beker zullen ze voluit voor winst gaan. De beloning als bekerwinnaar is immers groot met een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League. Via de competitie is het minder makkelijk", besluit de coach.