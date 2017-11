Vanhaezebrouck voert mogelijk enkele wijzigingen door tegen Standard

Door de vele wedstrijden die Anderlecht op rij afwerkt, bestaat de kans dat Hein Vanhaezebrouck zal roteren in de bekerwedstrijd tegen Standard. Sven Kums is alvast hoogst onzeker voor de ontmoeting met de eeuwige rivaal.

Roteren, Hein Vanhaezebrouck is er niet vies van. Het drukke schema van de landskampioen indachtig, is dat niet zo verrassend. "Door het programma ben ik af en toe verplicht om te wisselen. Dat betekent evenwel niet dat iedere speler automatisch minuten krijgt", liet de Anderlecht-coach optekenen op de persconferentie.

"Als speler moet je bewijzen dat je een plaats in het basiselftal waard bent. Massimo Bruno is een goed voorbeeld. Hij heeft zich in de ploeg geknokt."

Anderlecht werkt zijn derde partij af op eigen veld in één week tijd. De staat van de grasmat is dan ook erbarmelijk. "Het ligt er niet goed bij, neen. Ik maak me zorgen. Maar ik besef ook dat het niet de beste tijd van het jaar is om er iets aan te doen", besluit Vanhaezebrouck.