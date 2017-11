Interessant voorstel: "Aantal uren vrouwensport op tv verplichten kan commerciële waarde vrouwen opkrikken"

Foto: © photonews

In Denemarken en Noorwegen is er ondertussen een gelijke verloning voor de mannen en vrouwen bij de nationale ploeg, bij de Rode Duivels en Red Flames zijn en blijven de verschillen gigantisch groot. En dat blijft mensen tegen de borst stuiten.

Volgens columnist Hans Vandeweghe in De Morgen is evenveel willen vragen een utopie, maar toch moet er dringend een nieuw stelsel komen. Want de Red Flames doen er ook enorm veel voor en dat moet worden beloond.

Verloning krijgen die het de moeite maakt om voor nationale ploeg te spelen

"Een Red Flame zou - van welke instantie dan ook - een verloning moeten krijgen die het maakt dat het loont om bij de nationale ploeg te spelen", meent Vandeweghe.

"En waarom niet een aantal uren vrouwensport op televisie verplichten? Meer aandacht kan de commerciële waarde van een vrouwelijke sporter verhogen. Dan kunnen ze genoeg verdienen om niet meer te hoeven bedelen."