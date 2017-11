Van Damme en Bolat willen verder in de Beker, maar kijken ook al naar zondag: "Standard? Dat is thuiskomen"

Antwerp blijft ook na 16 speeldagen in de competitie meedraaien in de top-6. Woensdag proberen ze ook in de Beker van België er het beste van te maken in Kortrijk, maar de clash tussen het nummer 5 en 6 op zondag op Sclessin staat ook al aangestipt. Zeker bij Jelle Van Damme en Sinan Bolat.

"We mogen niet alleen naar de competitie kijken, maar ook in de Beker van België zover mogelijk geraken. We moeten in beide competities alles geven. We moeten opnieuw als blok goed spelen, maar efficiënter zijn", blikt Sinan Bolat vooruit op een drukke week.

Jelle Van Damme pikt meteen in: "Het zal een zware week worden. Waar we de nadruk op zullen leggen?Dat is een goede vraag. Natuurlijk wil je elke wedstrijd winnen, maar we zien wel met welke tactiek we gaan starten. Het zijn mooie wedstrijden die op ons wachten. En vooral die op Standard, daar kijk ik naar uit."

Thuiskomen

Het hoge woord is eruit: Standard. De Rouches. Jelle Van Damme maakte er het mooie weer tussen 2010 en 2015, Sinan Bolat van 2008 tot 2013. Hij maakte er zich onsterfelijk met een doelpunt tegen AZ in de laatste minuut van de wedstrijd.

"Het voelt al een beetje als thuiskomen. Een speciale wedstrijd? Natuurlijk, want Standard zit nog steeds in mijn hart. Voor zo'n wedstrijden doe je het uiteindelijk en ik kijk er enorm naar uit om daar opnieuw tussen de palen te staan."