Westerlo bekijkt het positief: "Ons hieraan optrekken voor de komende weken"

Om een understatement van formaat te gebruiken: Westerlo zit in een dip. Het is al sinds eind september geleden dat de Kemphanen nog een keertje konden winnen. Tegen Beerschot Wilrijk werd het punt ook maar in de slotminuten uit de brand gesleept.

De redder van 't Kuipje was Jens Naessens met een knappe goal in de 87ste minuut. "Ik stond helemaal alleen vooraan. De tweede helft zat ik ook nog eens door mijn beste krachten heen. Maar toen we druk begonnen zetten, was de weg naar doel wel iets minder lang", zei hij achteraf. "Uiteindelijk was het een terechte uitslag."

Bovendien kan Westerlo hier toch een beetje moed uit puren, vindt hij. "Op het einde hebben we goeie mentale weerbaarheid getoond. Aan die laatste tien minuten kunnen we ons wel optrekken voor de komende weken."

De stemming was hier helemaal anders geweest zonder die late goal

Pelic op de wip

Of zijn doelpunt voor de omstreden trainer Pelic was? "Als het wat tegenzit, is het wel begrijpelijk dat het op zijn kop terechtkomt. Maar wij spreken er binnen de groep niet echt over. Bovendien is het niet aan mij om daar over te oordelen", sloot Naessens af.