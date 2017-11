Perbet eindelijk over periode bij Club Brugge heen: "Ik heb het ondertussen aanvaard"

Jérémy Perbet staat altijd garant voor minstens enkele doelpunten per seizoen. Bij Club Brugge kon hij echter niet doorbreken na zijn overstap van AA Gent. Daar heeft de Franse aanvaller van KV Kortrijk het moeilijk mee.

"In Brugge kon ik moeilijk scoren want ik heb er geen enkele minuut gespeeld”, vertelt Perbet in Het Laatste Nieuws. “Het heeft me pijn gedaan, ja, maar ik heb het inmiddels aanvaard. Ik denk dat zowel de club als ikzelf het anders hadden gewild."

De aanvaller is op zoek naar stabiliteit, maar heeft die nog niet helemaal gevonden. "Helaas moet ik jaar na jaar verhuizen en dat is niet het doel dat ik voor ogen had. Ook bij Kortrijk leek het mis te lopen, maar door de komst van een nieuwe trainer heeft de ploeg een nieuwe dynamiek gevonden. En ikzelf gelukkig ook”