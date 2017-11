De Roeck niet mals voor zijn 'gelegenheidsverdediging': "Als je zo aan een match begint..."

Foto: © photonews

Jonas De Roeck huppelde tussen twee gedachten na de match in Oostende, al sloeg de balans wel over naar de negatieve zijde. Na tien minuten stond het immers al 2-0 en dat konden de Limburgers in de 80 volgende minuten niet rechtzetten.

0-1 na 99 seconden, 0-2 na 9 minuten... Begin er dan maar eens aan. "Ik weet niet wat er gebeurde. Een gebrek aan scherpte. Nochtans vond ik niet dat 'die gelegenheidsverdediging' het daarna slecht deed, maar hoe ze aan de match begonnen, dat was dramatisch. Ik dacht dat jongens die hun kans kregen, die wilden grijpen. Maar dan zie je hoe ze aan die match begonnen", was De Roeck scherp.

Dat hij daarbij Sergio Ayala viseerde mocht duidelijk zijn. "Na die tien minuten deed hij het wel goed voor de rest van de match. Maar ja, dan was het al gebeurd."

Efficiëntie

En ook voor zijn aanvallers was hij niet mild. "We misten efficiëntie vandaag. We hebben tachtig minuten goed gevoetbald en de kansen gecreëerd, maar we konden niet scoren. Als we de aansluitingstreffer hadden gescoord, was het denk ik een heel andere match geworden."