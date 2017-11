KV Oostende maakt er zich snel vanaf tegen experimenteel STVV

KV Oostende heeft er zich snel vanaf gemaakt. Twee snelle goals en boeken toe. Lombaerts en co hielden achteraan letterlijk alles dicht en STVV - met een experimenteel elftal - kon nooit echt een vuist maken. Oostende bekert dus verder.

Tien minuten en de wedstrijd was gespeeld. Jonas De Roeck hechtte blijkbaar niet al te veel belang aan de beker en verkoos om vol voor de competitie te gaan met de smalle kern die hij momenteel ter beschikking heeft. Met Ayala-Kitsiou-Goutas bracht hij een onuitgegeven verdediging op het veld. Voor Ayala waren het zelfs zijn eerste minuten van het seizoen.

180 kilometer voor niks

Net na de eerste minuut smeet Bjelica een voorzet de zestien in en 'verloren zoon' Gano zette er simpel en ongehinderd zijn voet tegen: 1-0. Acht minuten later: Zivkovic door de slecht opgestelde buitenspelval en Steppe mocht zich een tweede keer omdraaien. Tot daar de spanning voor de amper 3.000 aanwezigen.

Maar je zal maar één van die honderd meegereisde STVV-fans geweest zijn... Getrakteerd op een koud avondje aan Zee en dan nog om na tien minuten al de hoop verloren te zijn. Daarvoor 180 kilometer door de files laveren...

Gano bedrijvig, Lombaerts beresterk

Voor Oostende was het daarna zaak om zo min mogelijk energieverlies te lijden. STVV kreeg de bal, maar geraakte niet voorbij een opnieuw beresterke Lombaerts en zijn maats. Bezus had nog de beste kans van de eerste helft, maar Vanhamel redde.

Zivkovic en Gano hadden er echter wel nog zin in. De twee moesten de laatste tijd de eer aan Musona en Akpala laten en wilden iets laten zien. Het tweetal voetbalde nog de beste kansen bij elkaar. STVV wou er in de tweede helft wel nog iets van maken en ze kregen het vuur er ook in. Boli had de beste kans, maar Vanhamel kwam voor de tweede keer perfect tussen.

Héél sterke Vanhamel

En bij Oostende kregen Gano en Zivkovic de bal niet meer tussen de palen, al combineerden die twee wel lekker onder elkaar. De bezoekers bleven proberen de aansluitingstreffer te maken, maar Vanhamel stond pal op een paar goeie kansen voor Boli. De doelman speelde echt sterk en trok zijn ploeg mee naar de volgende ronde van de Beker.