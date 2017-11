STVV met een heel experimentele verdediging, ook Custovic roteert

KV Oostende neemt het vanavond op tegen STVV in het kader van de Beker van België. Bij STVV een heel experimentele verdediging. Ayala speelt zijn eerste match. Oostende-trainer Custovic kiest voor Gano en Zivkovic in de spits, Musona zit op de bank, Akpala is er zelfs niet bij.