Mertens en Nainggolan in 'Team van het Jaar' in Serie A: overzicht van hun prestaties

Dries Mertens en Radja Nainggolan blinken wekelijks uit bij respectievelijk Napoli en AS Roma. Hiervoor worden ze beloond met een plaatsje in het 'Team van het jaar' van de Serie A.

Dries Mertens is, sinds hij als diepe spits wordt uitgespeeld, helemaal ontbolsterd bij Napoli. Vorig seizoen stond hij 28 keer aan het kanon in de Serie A en ook dit seizoen is hij alweer goed voor 10 doelpunten.

Zijn plaatsje in het "Team van het jaar" is dus geenszins een verrassing. Geniet mee van Mertens zijn prestaties bij Napoli in onderstaand filmpje.

'Il Ninja'

Voor Radja Nainggolan is het al de derde keer op rij dat hij er bij is in het elftal. Onder Martinez bij de Rode Duivels heeft hij minder krediet, maar bij AS Roma is hij een absolute sterkhouder. Vorig seizoen was hij goed voor 11 doelpunten in 37 optredens, dit seizoen zit hij aan 2 stuks in 11 wedstrijden.