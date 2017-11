Ommekeer bij Standard lokt opvallende uitspraak uit: "Hij kan onze Felice Mazzu worden"

Het kan verkeren bij Standard. Enkele weken geleden laaide de kritiek op het werk van coach Ricardo Sa Pinto hoog op. Nu staat de Portugees met de Rouches in de top 6.

Standard speelde zondag een sterke wedstrijd op het veld van Genk en steeg dankzij een driepunter naar een zesde plaats in het klassement. Sportief directeur Olivier Renard is alvast lovend over het werk van Sa Pinto.

"We wilden niet opnieuw na enkele maanden van trainer veranderen", vertelde Renard maandag in Le Grand Débrief op Proximus TV. "We wisten dat de seizoensstart moeilijk zou worden, maar we zijn altijd achter hem en de spelersgroep blijven staan."

"Sa Pinto heeft het profiel waar we naar op zoek waren. Hij kan onze Felice Mazzu worden. Maar hoewel we nu in de top 6 staan, hebben we nog niets in handen."