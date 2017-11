Ontdekking in de Jupiler Pro League maakt steeds meer indruk: "Als hij voetballend nog wat beter wordt, is hij een absolute topverdediger"

Foto: © photonews

Standard pakte zondag in de Luminus Arena uit met een sterke prestatie. De Rouches scoorden twee keer via Mpoku en Agbo en hielden achterin de nul.

Een van de sterkhouders in de defensie van Standard is de 23-jarige Congolees Christian Luyindama. Ook in Extra Time was men maandagavond diep onder de indruk van de achterhoedespeler.

"Deze reus van 1,91 meter doet het geweldig", aldus analist Franky van der Elst. "Hij is ijzersterk. In de lucht is hij niet te kloppen. Als hij voetballend nog wat beter wordt, is hij een absolute topverdediger."

Luyindama stond dit seizoen al elf keer in de basis bij Standard. Vorig seizoen maakte hij in play-off 2 zijn eerste minuten voor de topclub uit Luik.