Charleroi legt erg ironische statistiek voor... en dat is volledig naar de zin van Mazzu

Charleroi kan een wel heel bijzondere statistiek voorleggen: het staat stevig tweede in het klassement en beschikt zelfs over de derde beste aanval, en toch is het de minst aanvallende ploeg van België.

We nemen de officiële statistieken van de Jupiler Pro League er even bij. Met 49 aanvallen sinds het begin van het seizoen is Charleroi effectief laatste in die stand. Dat zijn er vier minder dan voorlaatste Eupen en liefst 24 minder dan koploper Genk.

Zeker opvallend als je ziet dat de Carolo's met een doelpuntentotaal van 28 rake ballen op Club Brugge en Waasland-Beveren na de best scorende aanval van de competitie hebben.

Alles volgens plan

"Dat is onze manier van spelen, het balbezit aan de tegenstander laten en onze kansen afmaken", zei trainer Felice Mazzu erover. "Dat komt overeen met onze waarden", bevestigt ook Gaëtan Hendrickx, die zaterdag zelf voor het eerst op het scorebord stond.