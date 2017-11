Opvallende reden waarom Butellen mindere PO's keepte komt aan het licht: "Dat weet niemand en wilde Ludovic nooit rondbazuinen"

Foto: © Photonews

Nu Hubert en Horvath de flaters blijven opstapelen bij Club Brugge, klinkt de naam van Butelle steeds luider. De Franse routinier verloor eind vorig seizoen zijn plaats onder de Brugse lat na een mindere periode in de play-offs.

Aan het eind van vorig seizoen wisselde Michel Preud'homme Ludovic Butelle voor Ethan Horvath. Dit seizoen belandde de Fransman helemaal op een zijspoor, tot nu. Voor die moeilijke periode in het voorjaar is echter ook een opvallende reden.

"Wat niemand weet en wat Ludovic ook nooit wilde rondbazuinen, is dat in die periode zijn zoontje geopereerd werd aan het hart", geeft zijn zaakwaarnemer Sébastien Stassin aan in Het Laatste Nieuws.

Maël Butelle, het 11-jarig zoontje van Butelle, werd geboren met een hartafwijking en heeft slechts één functionerende long. "Het was in die omstandigheden niet simpel voor Ludovic om zijn focus te bewaren en zo is hij effectief in een dipje terechtgekomen", aldus Stassin. "Gelukkig is Maël nu weer gezond en wel."