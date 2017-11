Opmerkelijk: PSG heeft niet het beste aanvalstrio in Frankrijk

Foto: © photonews

PSG raast weer als een wervelwind door de Franse competitie. Door winst in de topper tegen AS Monaco staan de Parijzenaars comfortabel aan de leiding met 9 punten meer dan tweedes Lyon en Monaco.

Ondanks hun indrukwekkend sterrenensemble en aanvalstrio om van te smullen, heeft de club van Rode Duivel Thomas Meunier niet de beste aanval rondlopen in Frankrijk.

Met 28 goals doen Neymar, Cavani en Mbappé net iets minder beter dan Diaz, Fekir en Depay van Olympique Lyon, die in totaal 29 goals op hun naam hebben staan.

Lyon verkeert momenteel in grote vorm. De laatste vijf wedstrijden werd er vier keer gewonnen en meermaals dit seizoen haalde het al de sloophamer boven. Ook afgelopen weekend, toen Nice in eigen huis ingeblikt werd met 0-5, was dat het geval.