Sa Pinto trekt van leer tegen de videoref en verdedigt zich met beelden: "Dit is ontoelaatbaar, Standard verdient meer respect"

Ricardo Sa Pinto heeft zich nog eens laten gelden. Op zijn persconferentie in aanloop naar de bekermatch in Anderlecht woensdag, ging de Portugees nog eens tekeer over de arbitrage.

Onderwerp van de discussie was de penalty die Lawrence Visser gaf aan Genk na tussenkomst van de videoref. Paul-José Mpoku slikte tevens een gele kaart voor zijn ingreep op Thomas Buffel, waardoor hij geschorst is. "Dit is de derde keer dat we benadeeld werden. Dit zijn belangrijke beslissingen die niet altijd tégen Standard hoeven genomen te worden."

Mpoku kreeg een gele kaart onder de neus geduwd

Waarna Sa Pinto helemaal in een tirade losbarstte. "Elke week moeten wij tegen iedereen opboksen. Als dat elke week het geval, is wordt het moeilijk. Je kan van me houden of me haten omdat ik begin te rennen bij het vieren van een doelpunt, maar dat doet er niet toe. Standard en zijn supporters verdienen dit gebrek aan respect niet.

Als de arbiter deze beelden ziet, kan hij onmogelijk een strafschop fluiten - Ricardo Sa Pinto

Nadat Sa Pinto de beelden van zondag nog eens liet zien, Sa Pinto: "De scheidsrechter had geen penalty mogen geven. Ten eerste tikte Mpoku de bal twee keer, en vervolgens vond de actie buiten de zestien plaats. Dat had de match kunnen bepalen. Bovendien begon Buffel al voor de tackle te vallen.

Het probleem is natuurlijk: welke beelden krijgt de arbiter meteen te zien? "Heeft hij deze beelnden niet, waarom neemt hij dan wel een beslissing? Het is niet aan hem om dan een oordeel te vellen. Op dit niveau maken details het verschil."