Opvallend: international van 32 stopt na het WK bij de Rode Duivels

De Rode Duivels willen op het WK van 2018 beter doen dan de plaats in de kwartfinales van vier jaar geleden. De mundial in Rusland moet voor één international in het bijzonder het hoogtepunt worden.

Laurent Ciman, goed voor 19 selecties en 1 goal, is namelijk van plan de fakkel door te geven. "Het is tijd voor de jongeren", zegt de routinier van Montreal Impact in Sudpresse.

"Ik droom van het WK in Rusland, maar niet in een figurantenrol. Ik denk dat het WK in Rusland mijn laatste grote toernooi wordt. Ik wil mijn dochtertje niet alleen laten."

"Het is tijd om mijn plaats af te staan aan anderen. Ik ben fier om mijn land te verdedigen, maar niets gaat boven de lach van mijn kind."