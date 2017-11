Bezus verlost van alle kwaaltjes: "Ik voel me klaar om 90 of 120 minuten te spelen"

Foto: © photonews

Als Europa League-finalist met Dnipro Dnipropetrovsk en WK-ganger in Brazilië waren de verwachtingen groot toen Sint-Truiden Roman Bezus haalde. De Oekraïner speelde echter geen overtuigend eerste seizoen bij de Kanaries.

Nu probeert de 27-jarige middenvelder toch boven water te komen bij STVV. Tegen Lokeren verscheen Bezus nog maar voor de derde keer dit seizoen aan de aftrap.

Door een conditionele achterstand, blessures en een ploeg die goed draaide tijdens zijn afwezigheid, was er ook weinig reden voor coach De Roeck om wijzigingen door te voeren op het middenveld.

"Ik ben klaar voor 90 of 120 minuten", geeft de Oekraïner aan in Het Belang van Limburg. "Ik was ontgoocheld toen ik na 74 minuten gewisseld werd tegen Lokeren omdat het nog 0-0 stond en ik het gevoel had dat ik de winning goal kon maken", klinkt het. Mogelijk geeft De Roeck Bezus in de bekermatch tegen KV Oostende weer een basisplaats.