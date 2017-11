šŸŽ„ Moeder Ronaldo heeft wel heel weinig vertrouwen in haar zoon, kijk maar eens wat ze hier doet!

Foto: © photonews

Real Madrid klopte zaterdag laagvlieger Malaga zonder overschot (3-2). Cristiano Ronaldo zorgde vanop de stip voor de bevrijdende treffer.

De steraanvaller mocht een kwartier voor tijd bij een 2-2-stand een strafschop voor zijn rekening nemen. Ronaldo hield zijn fans in spanning, want miste eerst en trof pas in de herneming raak.

Een bang moment, ook voor de moeder van Ronaldo die zich wegstak. Pas wanneer Georgina Rodriguez, de vriendin van Ronaldo, een verlossende duw gaf, durfde ze weer te kijken. (zie video, het laden kan enkele seconden duren)