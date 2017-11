Foto: © photonews

Standard-coach Ricardo Sa Pinto ging dinsdagmiddag op zijn persconferentie fel tekeer tegen de Belgische arbitrage. Een penaltygeval in de match van zondag tegen KRC Genk blijft namelijk op de maag van de Portugees liggen.

Sa Pinto kwam op zijn persbabbel richting de bekermatch tegen Anderlecht met beelden aandraven om zijn gelijk te halen. (Lees er HIER meer over)

Scheidsrechter Lawrence Visser gaf genk op basis van videobeelden een strafschop. Dat zet ook kwaad bloed bij de supporters van Standard.

Wie de fase waarop Visser naar de videoref stapt goed bekijkt, ziet namelijk dat de assisent-scheidsrechter al zijn duim op voorhand in de lucht steekt. Een beeld waar de aanhang van de Rouches een complot in ziet.

#gnksta 4e scheids geeft al de (het is in de sjakosj) duim nog voor Visser beslist over al of niet penalty. ON-VOOR-STEL-BAAR @BelgianReferees ??? @sporza @voetbalnieuwsbe @voetbalkrant @VoetbalPrimeurB @voetbal24be @voetbalbelgie pic.twitter.com/hk5O5Vr3qn