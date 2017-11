Olivier Renard spreekt duidelijke taal over de winterplannen van Standard

Na een moeizaam seizoensbegin begint Standard stilaan te draaien. Dankzij de 0-2-overwinning op het veld van KRC Genk staan de Rouches momenteel zelfs in de top 6.

De vraag is wat Standard tijdens de wintermercato nog klaarspeelt om zich te verzekeren van play-off 1. "In januari zal er niet enorm veel veranderen", benadrukte sportief directeur Olivier Renard maandagavond in La Tribune. "We hebben vertrouwen in de huidige spelersgroep.

"Er zullen misschien een of twee veranderingen plaatsvinden, maar geen verkoop van een van onze titularissen. Dat past niet in het idee van deze club."

Kunnen omgaan met druk

Bijna 50 procent van onze kern bestaat uit jongens van de eigen 'Académie'. Spelers als Mpoku en Pocognoli kunnen om met enorme druk. Dat is een van de criteria bij onze aanwervingen", benadrukt de sportieve baas van Standard.