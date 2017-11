Twittergrapje van ex-keeper Club Brugge gaat eigen leven leiden: "Hoe een lachwekkende tweet voor sensatie kan zorgen"

Foto: © photonews

Het is wat met die keepers van Club Brugge. Guillaume Hubert zorgde afgelopen zondag tegen Essevee bijna eigenhandig voor zuur puntenverlies in Jan Breydel en dat deed ook Sven Dhoest schrikken. De ex-doelman van blauw-zwart reageerde op Twitter op de blunder van Hubert en kreeg prompt een aanbod.

De intussen 23-jarige keeper van Sint-Eloois-Winkel Sport in de Tweede Amateurklasse kon zijn ogen amper geloven toen hij de knullige 1-2 tot stand zag komen: "Daar kom je dus zot van, ongelofelijk", klonk het verbijsterd. Enkele FCB-supporters grepen meteen gezwind hun kans en vroegen of Dhoest geen zin had in een terugkeer.







De veelvuldig door blessures geplaagde keeper reageerde met een vette knipoop dat hij vrij was. Een tweet die werd opgepikt door een supporterswebsite van Cub Brugge en zo prompt een eigen leven ging leiden. Ineens klonk het dat de voormalige doelman van de competitieleider solliciteerde naar een comeback, wat natuurlijk niet zijn bedoeling was.



Sven Dhoest kennen de meeste voetbalfans nog als de piepjonge invaller(sdoelman) die in 2011 een penalty pakte tegen Anderlecht. Het bleef in Brugge uiteindelijk bij dat ene hoogtepunt en na een weinig succesvolle passage bij Moeskroen besloot de goalie om op een lager niveau aan de slag te gaan.

Daar kom je dus zot van ... ongelofelijk ... #CluZwa — sven dhoest (@SvennD50) 26 november 2017

Oog en de naald ... #CluZwa — sven dhoest (@SvennD50) 26 november 2017

Ik ben vrij 😜 — sven dhoest (@SvennD50) 26 november 2017