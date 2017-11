KV Mechelen twee keer tegen Genk op drie dagen: "Beetje dubbel, maar als we nog iets van ons seizoen willen maken ..."

KV Mechelen - Racing Genk. Het wordt hét duel van de week. En wel om een bijzondere reden, want het is twee keer van dattum in niet minder dan 72 uur. Hoe beleef je zoiets? Niet simpel. Zeker niet Malinwa zijnde.

Want: bekervoetbal wordt Achter de Kazerne altijd serieus genomen. Temeer de club al langer droomt van een nieuwe tocht richting De Heizel. En niet om tegen Union te spelen in play-off 2. Maar dit seizoen is er natuurlijk een nieuwe realiteit: degradatiestrijd.

Als we nog iets van ons seizoen willen maken ...

"Als we nog iets van ons seizoen willen maken, kunnen we best gewoon verder gaan in de Beker van België", beseft Tim Matthys. "We mogen het zeker niet links laten liggen, al beseffen we dat een driepunter zaterdag in de competitie mogelijk nog belangrijker is."

Twee keer tegen Genk proberen winnen dus: "Het is wel een beetje dubbel. Stel dat je in de Beker een erg goede match speelt en dan daarna moet je in de competitie opnieuw tegen elkaar, dan geef je ze misschien aanleiding tot meer motivatie. Maar we gaan er gewoon twee keer vol voor."