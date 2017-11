Belgische topscheidsrechter kan niet lachen met uitspraak van zijn baas: "Duidelijk dat hij niet in mij gelooft"

Johan Verbist was gisteren te gast in de wekelijkse HLN-voetbalwebcast 'VISTA!' en een uitspraak van de baas van de Belgische scheidsrechters is in het verkeerde keelgat geschoten bij Sébastien Delferière. In de Waalse pers bijt de nummer één in de pikorde fel van zich af.

De chef van onze scheidsrechters had het gisteren over het feit dat er na het afscheid van Frank De Bleeckere een Belgische leegte is ontstaan op het internationale niveau. Geen enkele scheidsrechter uit de Jupiler Pro League is er na diens pensioen nog in geslaagd om zich te manifesteren op het Europese toneel.



Woorden die door Delferière niet op applaus worden onthaald, bij de RTBF klinkt het als volgt: "Alvorens dergelijke uitspraken te doen, had Verbist mij dat wel even persoonlijk kunnen zeggen. De zaken die hij verteld heeft, verrassen en ontgoochelen mij. Ik heb het gevoel dat hij niet in mij gelooft, maar dat is zijn probleem. Hij is ook niet de eerste, het is altijd al zo geweest dat ik mij keihard moest bewijzen en dat zal ik dan ook blijven doen."