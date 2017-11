Uitgekookt Galaxy vangt een uiltje en boekt knappe 7 op 9

Foto: © photonews

Galaxy Oordegem is bijzonder goed bezig. Ook tegen een ongeslagen topploeg werd nu gewonnen. Een stunt van formaat? Misschien niet eens dat.

Galaxy Oordegem zit in goede vorm en de 4 op 12 in de competitie lijkt niet meteen die goede vorm te representeren. Tegen De Oilen - ongeslagen en met 12 op 12 virtueel leider - was het dan ook tijd om eens uit te pakken met een voor de neutrale kijker verrassende overwinning.

De Galaxianen hadden hun fanschare mee en die gingen er meteen vol achter staan. De Oilen domineerden de eerste tien minuten wel, maar echt open kansen konden ze niet meteen ontwikkelen. Toch kwamen ze op voorsprong met een schot uit de tweede lijn.

Doelman Bramary Pfaff zag er op die inzet niet al te goed uit, maar zou dat later in de wedstrijd rechtzetten met een zestal prima reddingen, daarbij de uiltjes steeds meer tot wanhoop drijvende. De clean sheet was zelden zo dichtbij, maar blijft nu een na te jagen droom.

De Oilen gingen met 0-1 de rust in, maar de zaadjes voor de ommekeer waren toen eigenlijk al gelegd. Galaxy kreeg in die eerste helft niet minder dan zeven uitgespeelde kansen of 1-tegen-1-situaties, maar deed daar te weinig mee.

Hattrick Roelbatov

Het team bleef wel voetballen en dat leverde na de koffie eindelijk op. Een dubbele een-twee tussen Dimitar Roelbatov en Krisco zorgde voor de gelijkmaker, wat later kon de spits zijn tweede zelfs maken op aangeven van Aernoutovic.

Galaxy werd nog even onder druk gezet, maar de fysieke paraatheid en de nodige uitgekooktheid zorgden ervoor dat de match goed werd uitgespeeld. Roelbatov maakte zijn hattrick nog vol en is nu co-topschutter bij de Galacticos. 7 op 9 in de competitie, in 2017 wachten nog twee duels tegen subtoppers in de competitie.