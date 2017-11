Voorzitter van de KBVB reageert op de hardnekkige geruchten omtrent Preud'homme en de Rode Duivels

Foto: © Photonews

De jongste maanden werd voormalige Club Brugge-coach Michel Preud'homme veelvuldig aan de Rode Duivels gelinkt. Het contract met Roberto Martinez loopt na het WK af, en velen zien in de oud-doelman een geschikte opvolger.

Hoewel het contract van Martinez binnen een halfjaar afloopt, is er nog niet over de opvolging, al dan niet door Preud'homme, gesproken. Bondsvoorzitter Gérard Linard is duidelijk over de speculaties.

"Het zijn veronderstellingen, niet meer dan dat", geeft de preses aan in Sport/Voetbalmagazine. "Die geruchten worden gevoed buiten de KBVB. Intern heeft niemand gesproken over Michel Preud'homme", aldus Linard in Sport/Voetbalmagazine.

Verlenging Martinez

Ook de onderhandelingen over een eventuele contractverlenging van Martinez blijven voorlopig uit. "Dat is een dossier voor de Technische Commissie", vervolgt Linard. "Er is nog niet over gepraat geweest, iedereen wacht af. Ik neem aan dat de Commissie hem vroeg of laat de vraag gaat stellen. Wil hij blijven of niet? Ofwel begint hij er zelf over. Het is een gentleman, hij gaat die zaak niet zomaar laten aanslepen."