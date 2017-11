Bayern-spits Lewandowski lijkt al te weten waar hij zijn carrière zal afsluiten: "Zou een droom zijn"

Robert Lewandowski heeft al een paar keer openlijk kritiek geuit op het bestuur van Bayern München, maar of dit wil zeggen dat hij de club daarom snel gaat verlaten is niet geweten. Wel weet zijn vrouw dat hij niet tot het einde van zijn carrière voor de Duitsers zal blijven spelen.

Als het van zijn vrouw afhangt, dan zal Robert Lewandowski zijn carrière beëindigen in de VS: "We hopen dat Robert zijn carrière zal afsluiten bij een club uit Los Angeles. Dat zou echt een droom zijn voor ons", aldus de vrouw van Lewandowski tegenover Bussiness Insider.

"Ons doel is om een sterk en stabiel merk te ontwikkelen onder de naam 'The Lewandowskis.' We willen een derde merk ontwikkelen en dit keer willen we dat samen doen", sloot ze af.

Robert Lewandowski is 29 en heeft nog een contract tot 2021 bij Bayern München. In het verleden werd hij ook al meermaals gelinkt aan een transfer naar Real Madrid.