'Klap voor Youri Tielemans: Rode Duivel moet donderdag onder het mes en speelt niet meer in 2017'

Foto: © photonews

De velden liggen er dezer dagen slechter bij en dat heeft ook zijn invloed op de blessures. Niet alleen in België raken de ziekenboegen steeds voller, ook in het buitenland.

Youri Tielemans heeft het niet getroffen. De knieblessure die de Rode Duivel zondag opliep tegen PSG (1-2) is erger dan aanvankelijk gedacht.

Monaco laat weten dat de meniscus van de rechterknie geraakt is. Verder onderzoek in de komende dagen moet duidelijkheid brengen over de duur van zijn inactiviteit.

La Dernière Heure laat ondertussen weten dat Tielemans donderdag onder het mes gaat in Antwerpen. Hij zou tot januari 2018 aan de kant staan.