Charleroi mag ook nog dromen van bekerwinst na krappe 0-1 in Waalse derby

De Henegouwse derby in de 1/8ste finales van de Croky Cup was absoluut geen spektakelstuk, maar dat zal Charleroi echt wel worst wezen. De seizoensrevelatie en eerste achtervolger op leider Club Brugge klopte Moeskroen in eigen huis met het kleinste verschil. Een doelpunt van Mamadou Fall volstond.

Aan leuke affiches geen gebrek in de Belgische beker en over de taalgrens was het uitkijken naar het duel tussen Charleroi en Moeskroen. Twee teams die in de Jupiler Pro League al mooie dingen lieten zien, benieuwd wat het vanavond zou geven op Le Canonnier. Het moet gezegd, het werd geen hoogvlieger. En de publieke belangstelling was ook al bijzonder pover. De afwezigen hadden gelijk, de eerste helft was een draak van jewelste.



Beterschap na rust? Nou ja, er viel na een kleine tien minuten toch een goal uit de lucht. Het waren niet toevallig de bezoekers uit Charleroi die op voorsprong klommen, de enige ploeg op het veld die toch een beetje goesting en drive toonde. De pijlsnelle linksback Núrio Fortuna kreeg het leer voor doel en Mamadou Fall was er als de kippen bij om de 0-1 voorbij de jonge Jean Butez te duwen.







De Roemeense thuiscoach Mircea Rednic probeerde het tij te keren met drie vroege wissels, maar kreeg af te rekenen met brute pech. Zijn (tweede) doelman Butez, de vervanger van nummer één Logan Bailly, wist na een botsing niet meer in welk stadion hij vertoefde en droop af. Voor de tweede keer dit seizoen moest rechtsback Mergim Vojvoda depanneren. Het bleef evenwel bij die zuinige 0-1.



Charleroi bekert voort, het seizoen wordt alsmaar mooier voor 'De Zebra's. Vorig jaar kegelde de ploeg van Felice Mazzu, Anderlecht uit de beker na strafschoppen. In de kwartfinale liep het echter mis tegen RC Genk.