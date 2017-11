Gano laat zich na vijf weken weer zien: "Dat incident is voor mij al lang afgesloten"

Foto: © photonews

Adnan Custovic staat voor lastige keuzes na de bekerpartij tegen STVV. De Oostende-coach gaf enkele jongens de kans om zich opnieuw te bewijzen en die grepen ze allemaal met beide handen. Zinho Gano met een goeie wedstrijd en een doelpunt na 99 seconden.

Gano zorgde een hele match door voor gevaar en kon na acht weken nog eens scoren. "Ik heb ook al vijf weken niet meer gespeeld hé", grinnikte hij. Nadat hij in conflict ging met Custovic over zijn bankzittersstatuut verdween hij immers uit de ploeg. "Maar voor mij is dat akkefietje al een hele tijd afgesloten", aldus Gano.

"Het was dus niet om de trainer iets te bewijzen. Ik wou gewoon spelen en mijn best doen om het zo de trainer moeilijk te maken in zijn keuzes. En de match kon moeilijk beter beginnen voor mij. Dat geeft wel vertrouwen."

Duo met Zivkovic

De samenwerking met Richairo Zivkovic beloofde ook veel goeds. De twee leken elkaar goed aan te vullen. "Ja, dat vond ik ook. We zijn toch een hele match door gevaarlijk geweest. We vonden elkaar bijzonder goed."