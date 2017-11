Aanvaller Club Brugge laat zich uit over toekomst: "Spanje is mijn droom"

Foto: © photonews

Bij Club Brugge gaat het momenteel goed tot zeer goed met iedereen. Doelmannenprobleem of niet, de club staat helemaal bovenaan het klassement en Jan Breydel loopt steevast storm voor de wedstrijden. Een van de aanvallers spreekt over zijn toekomst.

Eerlijk is eerljk: Abdoulay Diaby is niet altijd even positief ontvangen door de fans van Club Brugge. "Dat raakt me eigenlijk niet", aldus de aanvaller in Het Nieuwsblad. "Ik weet wat mijn ambities zijn en waar ik naartoe wil. Ik voel dat de fans mij graag zien, het doet deugd als ze na een training een handtekening of foto komen vragen."

Mijn verhaal is hier nog niet voorbij

De ambities van Diaby, die leken achttien maanden geleden al naar Sevilla te brengen, maar zover kwam het niet. En ook deze zomer kwam er geen transfer. "Wat er toen gezegd is tussen mij en Club Brugge, dat blijft privé. De club haalde versterkingen, wat een signaal is."

"Maar ik wilde niet tegen elke prijs vertrekken. Club Brugge heeft me veel gegeven en ik ben hen daar erkentelijk voor. Mijn verhaal is hier nog niet voorbij, ik zit hier nog heel goed. Spanje is mijn droom." Maar eerst misschien nog eens een prijs pakken met blauw-zwart?