Anthuenis spreekt zich uit over play-off 1: "Zie Antwerp en hen er nog uitvallen, deze drie ploegen gaan er nog inraken"

Het worden nog veertien interessante speeldagen in de Jupiler Pro League, zoveel is nu al duidelijk. Zeker de strijd om de top-6 zou wel eens bijzonder spannend kunnen gaan worden. Aimé Anthuenis ziet nog enkele opmerkelijke teams de top-6 halen.

Na de slechte start van onder meer Standard, Genk, Gent en Oostende leek het uitgesloten dat deze teams de top-6 nog zouden gaan halen, maar ondertussen staan ze allen al min of meer in de buurt van play-off 1. De Rouches staan zelfs in die top-6.

Klassement komt stilaan op zijn plooi

"Het klassement komt stilaan op zijn plooi", aldus Aimé Anthuenis in De Zondag. "Ik zie ploegen als Antwerp en STVV nog terugzakken naarmate de play-offs naderen en Standard, Gent én Genk nog in de top-6 eindigen."

"Standard doet het opnieuw met het collectief als wapen, het is een betere ploeg dan vroeger. Voor Oostende is de weg naar boven ingezet, als ze zo verder doen zullen ze er niet ver van zijn. Opvallend: sinds Coucke er tussen de supporters staat, wordt er niet meer verloren."