Parcours van Anderlecht in de beker uitgelicht: Sinds 2008 zijn ze maar liefst 6 keer niet verder dan de 1/8 finales geraakt

Al van 2008 is het geleden dat Anderlecht de beker nog eens kon winnen. Voor een club dat de meeste landstitels heeft in ons land is dit toch wel heel opmerkelijk.

Net zoals Club Brugge 11 jaar moest wachten op een nieuwe titel, heeft Anderlecht sinds 2008 de beker niet meer weten te winnen. Bij het bekijken van hun parcours in de beker van België dat ze daarna hebben afgelegd zijn er 3 zaken die ons opvallen.

6 keer in de 1/8e finales eruit

In de eerste plaats is het zeer merkwaardig dat Anderlecht maar liefst 6 keer niet voorbij de 1/8e finales is geraakt. Op 10 edities is dit een bijzonder mager rapport voor de Belgische kampioen.

Onderschatting van de tegenstander

Een tweede opvallend element is dat Anderlecht zijn tegenstanders in de beker wel eens fameus durft te onderschatten. In 2012 werd de Belgische kampioen door derdeklasser Rupel Boom pijnlijk uit de beker geknikkerd en in 2014 was dit het geval tegen Westerlo dat toen nog in tweede klasse actief was.

Laatste finale in 2015

Als laatste kunnen we er niet omheen dat de grootste club van België maar 1 keer de finale nog heeft bereikt sinds de winst in 2008. Die finale werd met 2-1 verloren tegen grote rivaal Club Brugge, nadat Refaelov vlak voor het eindsignaal het winnende doelpunt maakte.