Anderlecht-Standard al voor de 13de keer in de beker: de tussenstand in de onderlinge duels

Vanavond staat er de 'classico' tussen Anderlecht en Standard op het programma in de beker. Meteen een topaffiche in de achtste finales dus en het is al de 13de keer dat beide teams elkaar treffen in de beker.

2006-2007 was de laatste keer dat beide teams het tegen elkaar opnamen in de Beker van België. De heenwedstrijd eindige op 0-1 in het voordeel van Standard en ook in de terugwedstrijd wisten de Rouches in eigen huis met 2-1 te winnen.

Huidig Standard-trainer, Sa Pinto, was toen zelf nog actief als speler bij Standard en mocht in de terugwedstrijd het laatste kwartier meedoen. Hierin wist hij een penalty uit te lokken, die zou omgezet worden door Jovanovic.

Anderlecht de beste cijfers

Anderlecht Standard Zeges in 13 duels 6 4 Zeges in finale 5 1

3 keer eindigde het duel tussen beide ploegen op een gelijkspel. In 1979-1980 eindigde de heenwedstrijd van de kwartfinales op 1-1, en wist Standard zich in de terugwedstrijd te plaatsen voor de volgende ronde nadat het met 1-0 won. In 1986-1987 werd het in de 1/8ste finales zowel in de heen-als de terugwedstrijd 0-0. Anderlecht zou uiteindelijk doorgaan na strafschoppen.

Spannende duels

Slechts bij 2 ontmoetingen tussen beide teams werd er met meer dan 1 doelpunt verschil gewonnen, dus wat je op zijn minst kan zeggen is dat het altijd spannende wedstrijden zijn wanneer ze elkaar tegenkomen. Benieuwd wie er vanavond met de overwinning gaat lopen…