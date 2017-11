Vanhaezebrouck laat Appiah en Obradovic opdraven en zet Kums op de bank

Anderlecht speelt vrijwel in zijn basisopstelling. Enkel Obradovic, Appiah, Sels en Kara komen in de ploeg ten koste van Boeckx, Gerkens, Deschacht en Kums. Bij Standard staat Gillet in de goal. Mpoku is geschorst.