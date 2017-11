Andersvalide supporters Antwerp niet tevreden, club komt onmiddellijk in actie

Foto: © photonews

Zaterdag tegen KV Mechelen werd de nieuwe Tribune 1 van Royal Antwerp nog feestelijk ingehuldigd. Toch was nog niet alles in orde, zo ook wat betreft de plaatsen voor andersvaliden.

Naast de mankementen in verband met de brandveiligheid, waren ook de andersvaliden niet tevreden na de openingsmatch van Antwerp op Den Bosuil met de nieuwe tribune.

Rood-witte hart klopt voor iedereen

Antwerp excuseert zich voor de ongemakken: "Ons rood-witte hart klopt voor iedereen", aldus persverantwoordelijke Thomas Decker van The Great Old tegen Gazet van Antwerpen. "We zijn bezig met een gigantisch transformatieproject en soms gaat het zo snel dat we niet alles tot in de puntjes kunnen uitvoeren."

Stamnummer 1 gaat echter ook meteen tot actie over: "We willen er tegen de volgende thuiswedstrijd voor zorgen dat alle supporters van het comfort kunnen genieten dat ze verdienen. We zullen met de betrokken supporters in dialoog gaan om er voor al onze G-fans de rest van het seizoen een feest van te maken."