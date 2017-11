Loridon is woest omdat hij niet naar Kortrijk - Antwerp kan en hekelt ook Club Brugge en KV Oostende: "Dit is racisme en discriminatie richting eigen bevolking"

Pieter Loridon is fan van Antwerp, sinds jaar en dag. De bekerwedstrijd in Kortrijk moet hij echter aan zich laten passeren, omdat ze uit Antwerpen komen en dus door allerhande combiregelingen niet zomaar binnen mogen in het stadion. En daar ligt Loridon wakker van: "Racisme en discriminatie."

Loridon lag wakker van het feit dat hij niet met zijn zoon Lex naar het voebal kan in Kortrijk in het kader van de 1/8e finales van de Beker van België. "Sorry zoon, ik kan je niet uitleggen waarom", klinkt het in een Facebookpost. "Zijn er zware supporters onder die van Antwerp? Ocharme dan ... Ik begrijp het niet meer."

Kotsbeu niet te kunnen gaan en staan waar ik wil

"Ik lig wakker van racisme en discriminatie naar de eigen bevolking toe. Ik kan en mag met m'n lieve zoon woensdag niet het voetbal kijken bij KV Kortrijk. Die stad waar ik 2 héél goed draaiende franchises heb lopen met Maona en die zélfs deze club sponsoren in hun blaadje."

Hij ziet het ook nog bij andere ploegen gebeuren: "In Brugge zetten ze de ring af en stellen ze perimeters in en mag je ook niet gaan. In Oostende neemt Marc Coucke doodleuk een rood-witte sjaal af in de VIP ruimte en zegt 'Hier worden geen rood-witte sjaals gedragen.' Ik ben het kotsbeu niet te kunnen gaan en staan waar ik wil. En moeten we dit echt in dit alles tolererend land normaal gaan beginnen vinden?"

