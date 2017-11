KV Oostende-talenten D'Haese en Bataille maken indruk: "Dat Custovic hen weer zal meenemen op winterstage, zegt veel over hun ontwikkeling"

Gert Verheyen, coach van de Belgische U19, had mooie woorden over voor KV Oostende-aanvallers Robbie D'Haese en Jelle Bataille (beiden 18 jaar). Beloftencoach van de Kustboys Andy Vervenne kent de spelers als geen ander en schetst hun profielen.

“Die 2 worden vaak samen vernoemd en besproken, al hebben ze wel een ander profiel. Jelle Bataille is eerder het type flankspeler die op termijn vanuit een lagere positie de volledige flank kan bestrijken, een type Capon zeg maar.

Robbie D’Haese is dan weer een snelle, technische speler, die ook vanop de flank zijn acties kan maken. Hij is van opleiding een 10. Bij zijn overstap vanuit de U17 heb ik hem naar de flank getrokken omdat hij vanuit die positie meer uit het duel kon spelen”, aldus Vervenne in gesprek met Voetbalkrant.com.

Winterstage

Begin 2017 mochten beide youngsters, toen 17 jaar oud, proeven van het niveau bij de A-kern met een winterstage in Spanje. Een unieke kans voor hen om te stelen met hun ogen. Zijn ze ook in 2018 weer van de partij? “In het begin van het seizoen 2017-2018 hebben Jelle en Robbie, de trainingen aangevat bij de A-kern.

Met de trainerswissel zijn ze teruggekeerd naar de beloftenkern. Maar nu is toch recent beslist dat ze meegaan op stage. Die stage zal voor een groot deel bepalen of de spelers weldra weer meer op regelmatige basis zullen trainen met de eerste ploeg.

Aan hen om daar hun positieve ontwikkeling van de voorbije maanden te bevestigen en te tonen dat ze het niveau oppikken. Uiteindelijk zijn die jongens niet teruggewezen naar de beloften omdat ze niet goed genoeg waren, maar eerder omwille van de omstandigheden waarin Custovic de fakkel overnam van Vanderhaeghe."

Gunstige ontwikkeling

"Om een positieve balans te krijgen in het elftal heeft de coach op dat ogenblik beslist zijn groep te verkleinen. Dat ze nu toch weer opgevist worden voor de winterstage betekent toch dat hij positieve zaken heeft gezien in hun ontwikkeling.

We zien wel hoe het verder loopt, maar dat ze alle twee kwaliteiten hebben, daarover bestaat bij mij geen twijfel. Die twee Oostendse jongens hebben, net als hun leeftijdsgenoot Bushiri, duidelijk iets in hun mars. Laat ons hopen dat ze zich op deze manier verder ontwikkelen, besluit de beloftentrainer van KV Oostende.