Chris Van Puyvelde geeft zijn droomloting weer en spreekt over oefenmatchen in 2018: "Elf of twaalf opties"

Foto: © photonews

De voorbereiding op het WK 2018 in Rusland kan nu helemaal gaan beginnen voor de KBVB. Na de loting op vrijdag weten we snel meer over de mogelijke tegenstanders in de oefenduels in maart, mei en juni.

"We gaan daarover zo snel mogelijk communiceren", aldus Chris Van Puyvelde. "Alles hangt natuurlijk ook een beetje af van de WK-loting die we gaan krijgen. We hebben al met enkele mogelijke tegenstanders gepraat."

Met 11 of 12 landen gesproken

"We hebben met 11 of 12 landen gesproken, dus we hebben zeker de mogelijkheden. Oefenen tegen Spanje? Dat hebben we al gedaan, er zijn nog andere grote landen waar we mogelijk kunnen tegen sparren."

En over de loting zelf dan? "Er zijn geen kleine landen meer en iedereen is erop gebeten om het zo goed mogelijk te doen. Maar een droomloting kiezen? Doe misschien Zwitserland, Egypte en Panama dan. Er zijn geen landen meer om te onderschatten, IJsland ken ik bijvoorbeeld redelijk goed ... Opletten daarvoor."