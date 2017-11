Laszlo Bölöni reageert op de kritiek: "Soms vallen ze al uit in de opwarming"

Laszlo Bölöni is geen gewone trainer, zoveel is ondertussen wel al duidelijk. Passie heeft hij te over. Rest de vraag: maakt hij daarmee ook zijn spelers te vermoeid? De oefenmeester reageert met klem.

"De basis is gelegd op fysiek niveau, nu moeten we dat niveau behouden. Het is jammer dat er met Arslanagic, Sall, Oulare, N'Diaye en nog anderen veel geblesseerden zijn", aldus Bölöni in Sport/Voetbalmagazine.

Ik had het graag gedaan, maar ...

Maar dat hij er té hard de pees zou opleggen op training, dat wil hij graag weerleggen: "Ik de citroen uitpersen? Ik had het graag gedaan, maar dat doe je maar als je iemand week na week, match na match opstelt."

"En bij mij vallen ze veel vroeger uit, soms zelfs al in de opwarming. Ach: we mogen vooral onze focus en concentratie niet verliezen, want dat is onze drug", aldus de Roemeen lachend. "Voor nog eens 23 punten teken ik meteen."