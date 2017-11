Een zeer zelfzekere Courtois: "Ik voel me de beste"

Thibaut Courtois kreeg veel lof van zijn trainer Conte, die vindt dat zijn doelman misschien nu al de beste van de wereld is. Courtois zal dit zelf nooit uitschreeuwen, maar vindt het wel belangrijk voor een topsporter om de mentaliteit te hebben dat je de beste bent.

“Ik voel me de beste. Je moet dat zelfvertrouwen hebben", aldus Courtois tegenover Sky Sports. "Het is belangrijk voor een topsporter om die instelling te hebben."

"Natuurlijk zijn er nog andere geweldige doelmannen. Het is niet aan mij om te oordelen wie de beste is, maar in mijn hoofd ben ik dat. Omdat je zo moet denken. Ik denk dat elke topspeler in de wereld, elke grote doelman met dezelfde gedachte in zijn hoofd zit. Dat moet ook om te slagen. Ik probeer elke dag keihard te werken en beter te worden”, sprak Courtois.