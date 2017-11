Tweede doelman blijft Gent twee jaar langer trouw

Enkele uren voor de bekerwedstrijd tegen Lokeren maakte AA Gent het nieuws bekend dat de club het contract van doelman Yannick Thoelen heeft verlengd tot medio 2020. Thoelen is vooral bankzitter bij de Buffalo's.

In de zomer van 2015 maakte Thoelen na vier seizoenen vaste waarde te zijn bij Lommel United de overstap naar Gent. Hij tekende toen een contract voor drie seizoenen in de Ghelamco Arena. Een contract dat hij nu verlengd zag worden tot 2020.

Voorlopig moet de 27-jarige doelman de Kroaat Kalinic voor zich dulden. Thoelen stond tot nu toe zestien wedstrijden in doel voor de club. Dit seizoen speelde hij in de competitie tegen Antwerp en Anderlecht. In de Croky Cup kwam hij tegen zijn ex-club Geel in actie. Vanavond staat Kalinic weer in doel tegen Lokeren.