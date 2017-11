Milicevic en Mitrovic knallen Gent voorbij Lokeren naar de kwartfinales

Foto: © photonews

AA Gent staat in de volgende ronde van de Beker van België, maar een uitstekende wedstrijd kregen we niet te zien in het burenduel tegen Sporting Lokeren.

Beide ploegen zullen met een stevig déjà-vu-gevoel aan de wedstrijd begonnen zijn. Op één dag na was het exact een jaar geleden dat AA Gent en Lokeren in de Ghelamco Arena de degens kruisten in, jawel, de achtste finales van de Beker.

Toen werd het 1-0 en één van de weinigen bij Gent die toen op het veld stond, zag zijn wedstrijd uitstekend beginnen. Stefan Mitrovic kreeg de bal na een hoekschop pardoes voor de voeten en trapte het leer tegen de touwen. Zijn eerste doelpunt van het seizoen na erg vaak nét niet.

AA Gent controleerde de partij, maar mocht van geluk spreken dat Filipovic zijn kopbal net boven de dwarsligger mikte en ook Söder de weg naar doel niet vond. Rusten bij een 1-0 en een nog sterker déjà-vu-gevoel.

Na de koffie moest Lokeren komen, maar was het Gent dat de beste kansen afdwong. In zijn tweede wedstrijd als prof duwde Ortwin De Wolf de voorzet van Yaremchuk zomaar in de voeten van Milicevic. De Bosniër twijfelde niet en knalde het leer in doel.

Dan toch spanning!

Daarna leek de match op z'n einde te bollen, het publiek had zelfs tijd voor de Mexican Wave, maar plots was daar Robin Söder. Hij won het duel van Gigot en mocht zomaar op Kalinic af. Hij twijfelde niet.

Het werd nog even spannend dus. Zeker wanneer Steve De Ridder, van ver de tweelingsbroer van Söder, zijn voet nog tegen de bal kon zetten, maar Kalinic stond pal. Zo bleef het 2-1.